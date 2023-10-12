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Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-тренер «ПСЖ» Галтье возглавил клуб из Катара официально

12 Октября 2023 • 12:54 Комментировать

Французский специалист Кристоф Галтье, известный по работе в «ПСЖ» и «Ницце», трудоустроился в чемпионате Катара. Новым местом работы тренера стал «Аль-Духаиль», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между Галтье и катарским коллективом рассчитано на два года с возможность пролонгации сотрудничества на один сезон.

Предыдущим клубом Кристофа был «ПСЖ». Под его руководством парижская команда стала чемпионом Лиги 1.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Катара «Аль-Духаиль» занимает четвертое место после пяти туров. Следующий матч подопечные Галтье поведут против «Аль-Садда».

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Евро-Футбол.Ру,
Кристоф Галтье аль-духаиль
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