Французский специалист Кристоф Галтье, известный по работе в «ПСЖ» и «Ницце», трудоустроился в чемпионате Катара. Новым местом работы тренера стал «Аль-Духаиль», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовое соглашение между Галтье и катарским коллективом рассчитано на два года с возможность пролонгации сотрудничества на один сезон.

Предыдущим клубом Кристофа был «ПСЖ». Под его руководством парижская команда стала чемпионом Лиги 1.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Катара «Аль-Духаиль» занимает четвертое место после пяти туров. Следующий матч подопечные Галтье поведут против «Аль-Садда».