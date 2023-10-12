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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реал» или «ПСЖ»: важная новость о будущем Мбаппе слухи

12 Октября 2023 • 12:14 Комментировать

Появились новые новости по поводу дальнейшей карьеры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По сведениям журналистов Todofichajes, рассматривается вариант подписания нового контракта между 24-летним нападающим и французским грандом.

Помешать этим планам может только мадридский «Реал», но пока от «королевского» клуба не поступало официального предложения.

Срок действующего контракта между Мбаппе и парижским грандом истекает летом следующего года. Он защищает цвета «ПСЖ» с июля 2018 года. Трансферный ценник форварда – 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел семь матчей и забил семь мячей.

Винисиус выступил против трансфера Мбаппе в «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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