Верратти: «Мои трофеи в «ПСЖ»? Надеюсь, в клубе появится игрок, который выиграет больше»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти выразил надежду, что в команде скоро появится футболист, который превзойдёт его по количеству выигранных трофеев. Напомним, итальянец выиграл в Париже 9 чемпионатов и суперкубков Франции, а также 12 кубковых соревнований внутри страны.

«Мои трофеи в «ПСЖ»? Надеюсь, в клубе появится игрок, который выиграет больше. Это будет говорить о том, что команда продолжает побеждать. Я очень горд. 30 выигранных трофеев – это невероятная цифра. Это значит, что мы смогли поставить «ПСЖ» туда, где клуб заслуживает находиться», – сказал Верратти в беседе с французским изданием L’Equipe.