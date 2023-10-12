Верратти: «Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, я уважаю это решение, он отличный тренер»

Бывший полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался о том, почему покинул команду после 10 лет игры. Напомним, причиной послужило решение главного тренера Луиса Энрике, который чётко дал понять Верратти, что итальянец не входит в его планы.

«Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, я уважаю это решение, он отличный тренер. Он сказал мне, что хочет изменений. Я был в «ПСЖ» 10 лет, а Луис хотел привнести в клуб что-то новое. Для меня такие вещи никогда не происходят случайно», – цитирует Верратти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Верратти летом перебрался в Катар, где подписал контракт с местным «Аль-Араби».