Кузяев рассказал, почему не отпраздновал свой первый гол за «Гавр»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, почему не стал праздновать свой первый гол в чемпионате Франции, забитый в ворота «Бреста».

Российский футболист предположил, что в тот момент он мог быть уставшим, так как игра складывалась для «Гавра» не самым лучшим образом. Также Кузяев отметил, что после забитых голов у него нет большого рвения праздновать.

«Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита». В составе французского клуба 30-летний полузащитник успел провести восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.