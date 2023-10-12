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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти объяснил, почему не перешёл в европейский клуб

12 Октября 2023 • 09:47 Комментировать

Итальянский хавбек Марко Верратти высказался касательно своего перехода из французского «ПСЖ» в катарский «Аль-Араби».

«Я не хотел переходить в другой европейский клуб, который мог в теории встретиться с «ПСЖ» в еврокубках. После завершения карьеры я останусь жить в Париже. Моя семья осталась там. Когда у меня появляется выходной, я возвращаюсь туда, - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо.

Верратти выступал за парижский коллектив с 2012 года. В «Аль-Араби» итальянец перешел в середине прошлого месяца, подписав трудовое соглашение до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Верратти Аль-Араби Доха
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