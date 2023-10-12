Кузяев: «У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она космическая»

Хавбек французского «Гавра» Далер Кузяев, выступавший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», высказался о тренировочной базе гранда Лиги 1 – столичного «ПСЖ».

«Ощущения были потрясающие. У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всё очень современно оборудовано», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что 30-летний россиянин перешел в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Кузяев подписал с французским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Далер провел восемь матчей за «Гавр», в которых отметился двумя забитыми мячами.