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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев - о трансфере в «Гавр»: «Пришлось пойти на сокращение зарплаты»

12 Октября 2023 • 08:51 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Далер Кузяев, ныне выступающий за «Гавр», рассказал о своей заработной плате во французском клубе.

«Цифр называть не буду, потому что это некорректно по отношению к клубу. Но, действительно, по зарплате пришлось пойти на сокращение. Этого факта я не отрицаю», - приводит слова 30-летнего футболиста «Чемпионат».

Кузяев перешел в «Гавр» минувшим летом на правах свободного агента. Полузащитник подписал с французским клубом трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Далер провел восемь поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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