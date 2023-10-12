Рибалта покинул «Марсель»

43-летний испанский функционер Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора «Марселя». Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба.

«Благодарим Хавьера Рибалту за его участие и профессионализм на протяжении всего пути в нашем клубе», - говорится в публикации на официальном сайте провансальцев.

Напомним, что Хавьер занимал пост спортивного директора «Марселя» с лета прошлого года. До этого испанский функционер занимал аналогичную должность в «Парме» и «Зените», а также работал в скаутских службах «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Новары», «Милана» и «Торино».