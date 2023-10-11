Романо: «Галтье подписал контракт с «Аль-Духаилем»

Инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что бывший тренер «ПСЖ», «Лилля», «Ниццы» и других клубов Кристоф Галтье подписал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль». Теперь он будет главным тренером этого клуба из Дохи, сделка в эти минуты завершена в Катаре.

Минувший сезон для французского специалиста сложился не слишком удачно. С «ПСЖ» он рано вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, стал чемпионом Франции с парижанами, но в конце сезона попал в расистский скандал, а в июле расторг контракт с парижанами.

Напомним, что сейчас в составе «Аль-Духаиля» выступает Фелипе Коутиньо.