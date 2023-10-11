Рибалта близок к уходу из «Марселя»

Футбольный функционер Хавьер Рибалта, известный в российском чемпионате по работе в петербургском «Зените», близок к уходу с поста спортивного директора «Марселя». Об этом рапортуют журналисты французского издания Lequipe.

Решение 43-летнего испанского менеджера связано с неприятным разговором с группой болельщиков клуба в сентябре. После этого последовала отставка наставника команды Марселино. Рибалта работает в провансальском клубе с лета прошлого года.

Напомним, что на посту спортивного директора «Зенита» Хавьер трудился с 2018 по 2021 год.