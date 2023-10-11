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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Кузяева: «Приятно, что Далера называют «царём», но до Мостового ему ещё работать и работать»

11 Октября 2023 • 12:53 Комментировать

Адьям Кузяев, который является отцом хавбека «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на похвалу со стороны французских СМИ в адрес своего сына. Недавно известное издание Lequipe опубликовало статью, в которой назвало игрока «царём».

«До этого еще работать и работать. Вот Мостовой был «Царь», и Далеру еще расти до его уровня. Конечно, приятно это читать и слышать, но мы будем стараться», - приводит слова отца футболиста Sport24.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в летнее трансферное окно. 30-летний полузащитник заключил с французским клубом двухлетний контракт. В Лиге 1 хавбек провел восемь матчей и забил два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Адьям Кузяев Далер Кузяев
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