Отец Кузяева: «Приятно, что Далера называют «царём», но до Мостового ему ещё работать и работать»

Адьям Кузяев, который является отцом хавбека «Гавра» Далера Кузяева, отреагировал на похвалу со стороны французских СМИ в адрес своего сына. Недавно известное издание Lequipe опубликовало статью, в которой назвало игрока «царём».

«До этого еще работать и работать. Вот Мостовой был «Царь», и Далеру еще расти до его уровня. Конечно, приятно это читать и слышать, но мы будем стараться», - приводит слова отца футболиста Sport24.

Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» в летнее трансферное окно. 30-летний полузащитник заключил с французским клубом двухлетний контракт. В Лиге 1 хавбек провел восемь матчей и забил два мяча.