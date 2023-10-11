Боатенг может вместо «Баварии» уехать в Грецию

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, который находится в статусе свободного агента, подыскивает себе новое место работы.

Как информирует Todomercadoweb, в услугах 35-летнего немецкого футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Греции. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

Боатенг находится без команды с лета. Последним местом работы защитника был французский «Лион».

В последнее время ходила информация о возможном возвращении Жерома в «Баварию», однако сделка сорвалась.

Раскрыта главная причина отказа «Баварии» от Боатенга