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Чемпионат Франции. Лига 1

Боатенг может вместо «Баварии» уехать в Грецию

11 Октября 2023 • 08:44 Комментировать

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг, который находится в статусе свободного агента, подыскивает себе новое место работы.

Как информирует Todomercadoweb, в услугах 35-летнего немецкого футболиста заинтересованы клубы из чемпионата Греции. Названия потенциальных работодателей пока не разглашаются.

Боатенг находится без команды с лета. Последним местом работы защитника был французский «Лион».

В последнее время ходила информация о возможном возвращении Жерома в «Баварию», однако сделка сорвалась.

Раскрыта главная причина отказа «Баварии» от Боатенга

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Евро-Футбол.Ру,
Жером Боатенг
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