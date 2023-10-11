Луис Энрике: «Некоторые игроки сильно устали, для «ПСЖ» важно иметь большой состав»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о физических кондициях игроков своей команды.

Перед международным перерывом, связанным с матчами сборных, парижане успели обыграть «Ренн» (3:1), а до этого потерпели две подряд неудачи, крупно уступив «Ньюкаслу» в Лиге чемпионов (1:4) и не сумев взломать оборону «Клермона» (0:0).

«Думаю, некоторые игроки устали сильнее, чем обычно, но это нормально, учитывая недавний матч Лиги чемпионов и частые выезды. Вот почему для нас так важно иметь в распоряжении большой и качественный состав. На мой взгляд, ротация просто необходима», – цитируют Энрике французские СМИ.