Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике: «Некоторые игроки сильно устали, для «ПСЖ» важно иметь большой состав»

11 Октября 2023 • 03:05 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
21.10 18:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о физических кондициях игроков своей команды.

Перед международным перерывом, связанным с матчами сборных, парижане успели обыграть «Ренн» (3:1), а до этого потерпели две подряд неудачи, крупно уступив «Ньюкаслу» в Лиге чемпионов (1:4) и не сумев взломать оборону «Клермона» (0:0).

«Думаю, некоторые игроки устали сильнее, чем обычно, но это нормально, учитывая недавний матч Лиги чемпионов и частые выезды. Вот почему для нас так важно иметь в распоряжении большой и качественный состав. На мой взгляд, ротация просто необходима», – цитируют Энрике французские СМИ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
03:05 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Некоторые игроки сильно устали, для «ПСЖ» важно иметь большой состав»
10 Октября
23:17 · Франция. Лига 1
Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе
21:19 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «В какой-то момент казалось, что Мбаппе вот-вот перейдёт в «Реал»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
16:29 · Франция. Лига 1
​Мбаппе отреагировал на решение Азара завершить карьеру
16:12 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» де Лаурентис - о Луисе Энрике: «Слава богу, он поехал в «ПСЖ», посмотрите на его результаты»
15:59 · Франция. Лига 1
Отец Кузяева: «Можно сказать, Далер освоился в «Гавре»
13:30 · Франция. Лига 1
Кузяев рассказал об общении с Головиным
13:28 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев: «РПЛ не сильно хуже чемпионата Франции»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Пять лет ждали интриги в РПЛ, она появилась»
13:23 · Франция. Лига 1
​«Гавр» не мешал Кузяеву ехать в сборную России
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника
11:03 · Франция. Лига 1
Игрок «Марселя» Сарр охарактеризовал Гаттузо
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «ПСЖ» слухи
08:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе выдал худшую безголевую серию с 2018 года
Все новости
Рекомендуем