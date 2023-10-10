Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Зинедин Зидан высказался на тему своего возвращения к тренерской деятельности.

Французский специалист пребывает в статусе «свободного агента» уже на протяжении более двух лет. Недавно слухи связывали Зидана с назначением в «Марсель», но до конкретики так и не дошло.

«Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких вариантов, я наслаждаюсь временем со своей семьёй, которая для меня важна. Посмотрим, что будет дальше. Пока я остаюсь тренером, этот вопрос не утратит актуальности», – цитирует TMW бывшего рулевого мадридского «Реала», покинувшего пост в «королевском клубе» по окончании сезона-2020/21.