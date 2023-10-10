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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе отреагировал на решение Азара завершить карьеру

10 Октября 2023 • 16:29 Комментировать

Эден Азар во вторник объявил о решении завершить карьеру. Бельгиец повесил бутсы на гвоздь очень рано – уже в 32 года.

На уход Азара из футбола отреагировал звёздный нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Великий Эден. Спасибо», - написал Мбаппе в одной из социальных сетях, сделав репост публикации Азара.

По ходу игровой карьеры Эден Азар выступал за французский «Лилль», английский «Челси» и испанский «Реал». В мадридском клубе после дорогостоящего трансфера Азар раскрыться не смог из-за частых травм.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эден Азар Килиан Мбаппе
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