​Мбаппе отреагировал на решение Азара завершить карьеру

Эден Азар во вторник объявил о решении завершить карьеру. Бельгиец повесил бутсы на гвоздь очень рано – уже в 32 года.

На уход Азара из футбола отреагировал звёздный нападающий «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Великий Эден. Спасибо», - написал Мбаппе в одной из социальных сетях, сделав репост публикации Азара.

По ходу игровой карьеры Эден Азар выступал за французский «Лилль», английский «Челси» и испанский «Реал». В мадридском клубе после дорогостоящего трансфера Азар раскрыться не смог из-за частых травм.