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Чемпионат Франции. Лига 1

Отец Кузяева: «Можно сказать, Далер освоился в «Гавре»

10 Октября 2023 • 15:59 Комментировать
Гавр
...
Ланс
20.10 22:00

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал об адаптации своего сына во французском клубе.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита».

По словам отца Кузяева, его сына очень хорошо приняли не только в клубе, но и в городе.

«Можно сказать, Далер освоился в клубе. Его очень хорошо приняли руководство и тренерский штаб с футболистами. И как Далер говорил в интервью, его встречают в городе, здороваются — всё это хорошо», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

В составе «Гавра» российский футболист успел провести восемь матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Адьям Кузяев Далер Кузяев
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