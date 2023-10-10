Отец Кузяева: «Можно сказать, Далер освоился в «Гавре»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал об адаптации своего сына во французском клубе.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита».

По словам отца Кузяева, его сына очень хорошо приняли не только в клубе, но и в городе.

«Можно сказать, Далер освоился в клубе. Его очень хорошо приняли руководство и тренерский штаб с футболистами. И как Далер говорил в интервью, его встречают в городе, здороваются — всё это хорошо», — приводит слова Адьяма Кузяева Sport24.

В составе «Гавра» российский футболист успел провести восемь матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.