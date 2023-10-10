Кузяев рассказал об общении с Головиным

Игрок французского «Гавра» Далер Кузяев, прибывший на октябрьский сбор национальной команды России, рассказал об общении с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

«Во Франции с Головиным ещё не виделись, но переписываемся, поздравляем с голами. Он первый мне написал, сказал, что я могу к нему обращаться с любыми вопросами», - приводит слова Далера «Чемпионат».

Сборная России ближайший матч проведет против Камеруна. Встреча состоится на стадионе в Москве 12 октября. Следующий контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут против Кении 16 октября.