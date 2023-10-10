​«Гавр» не мешал Кузяеву ехать в сборную России

Полузащитник Далер Кузяев высказался о своём вызове в сборную России на октябрьский сбор. По словам футболиста, «Гавр», за который Кузяев играет с лета, никак ему не препятствовал.

«В клубе не мешали, не отговаривали от поездки в сборную. С пониманием отнеслись. Получил рекомендации по тренировкам», - сказал Кузяев журналистам.

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Камеруна (12 октября) и против Кении (16 октября).

За «Гавр» Далер Кузяев провёл восемь матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два забитых гола.