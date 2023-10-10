Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​«Гавр» не мешал Кузяеву ехать в сборную России

10 Октября 2023 • 13:23 Комментировать

Полузащитник Далер Кузяев высказался о своём вызове в сборную России на октябрьский сбор. По словам футболиста, «Гавр», за который Кузяев играет с лета, никак ему не препятствовал.

«В клубе не мешали, не отговаривали от поездки в сборную. С пониманием отнеслись. Получил рекомендации по тренировкам», - сказал Кузяев журналистам.

В этом месяце сборная России проведёт два товарищеских матча – против Камеруна (12 октября) и против Кении (16 октября).

За «Гавр» Далер Кузяев провёл восемь матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два забитых гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Сборная России Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
13:30 · Франция. Лига 1
Кузяев рассказал об общении с Головиным
13:28 · Россия. Премьер-лига
​Кузяев: «РПЛ не сильно хуже чемпионата Франции»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Пять лет ждали интриги в РПЛ, она появилась»
13:23 · Франция. Лига 1
​«Гавр» не мешал Кузяеву ехать в сборную России
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает 4 кандидатов на позицию центрального защитника
11:03 · Франция. Лига 1
Игрок «Марселя» Сарр охарактеризовал Гаттузо
09:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «ПСЖ» слухи
08:31 · Франция. Лига 1
Мбаппе выдал худшую безголевую серию с 2018 года
03:16 · Испания. Ла Лига
Беллингем рассказал, в чём хотел бы стать лучше, приведя в пример Усмана Дембеле
09 Октября
22:50 · Франция. Лига 2
Риера близок к назначению на пост тренера «Бордо»
19:21 · Франция. Лига 1
Кузяев высказался об адаптации во Франции
15:40 · Россия. Премьер-лига
Гассама — о Головине: «Это отличный игрок, когда я начинал, он уже играл на уровне Лиги 1 и был лидером»
13:48 · Франция. Лига 1
​Тренер «ПСЖ» Энрике нагрубил журналисту
11:27 · Франция. Лига 1
Энрике высказался о безголевой серии Мбаппе
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» хотят подписать Дембеле
Все новости
Рекомендуем