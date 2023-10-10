Игрок «Марселя» Сарр охарактеризовал Гаттузо

Полузащитник французского «Марселя» Исмаила Сарр поделился мыслями о главном тренере команды Дженнаро Гаттузо. 45-летний итальянский специалист возглавил коллектив в конце сентября.

«Гаттузо – отличный специалист, он заставляет вас выкладываться на поле. Дженнаро требует, чтобы мы максимально работали на тренировках, а затем показывали максимум на поле. Круто, что он так близок с игроками», - передает слова футболиста Le10Sport.

После восьми туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 12 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий поединок провансальский клуб проведет против «Ниццы» 21 октября.