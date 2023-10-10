Мбаппе выдал худшую безголевую серию с 2018 года

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдал худшую для себя безголевую серию с 2018 года. 24-летний нападающий не забивает за парижскую команда на протяжении четырех поединков подряд.

Это худшая серия нападающего с весны 2018 года. Тогда Килиан не мог поразить ворота соперников в пяти встречах кряду.

В текущем сезоне Мбаппе поучаствовал в девяти поединках во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей. По итогам восьми туров Лиги 1 парижский гранд набрал 15 баллов и располагается на третьей позиции в таблице. Следующий матч в чемпионате подопечные Луиса Энрике проведут против «Страсбурга».