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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе выдал худшую безголевую серию с 2018 года

10 Октября 2023 • 08:31 Комментировать

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдал худшую для себя безголевую серию с 2018 года. 24-летний нападающий не забивает за парижскую команда на протяжении четырех поединков подряд.

Это худшая серия нападающего с весны 2018 года. Тогда Килиан не мог поразить ворота соперников в пяти встречах кряду.

В текущем сезоне Мбаппе поучаствовал в девяти поединках во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей. По итогам восьми туров Лиги 1 парижский гранд набрал 15 баллов и располагается на третьей позиции в таблице. Следующий матч в чемпионате подопечные Луиса Энрике проведут против «Страсбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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