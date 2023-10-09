Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался об адаптации во Франции.

Игрок отметил, что начал изучать французский язык, который ему очень нравится.

«Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен», - приводит слова Кузяева пресс-служба сборной России.

Также он рассказал, что ему очень помогает полузащитник «Монако» Александр Головин.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в восьми играх в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами.