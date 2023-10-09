Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев высказался об адаптации во Франции

09 Октября 2023 • 19:21 Комментировать

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался об адаптации во Франции.

Игрок отметил, что начал изучать французский язык, который ему очень нравится.

«Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен», - приводит слова Кузяева пресс-служба сборной России.

Также он рассказал, что ему очень помогает полузащитник «Монако» Александр Головин.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в восьми играх в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Октября
19:21 · Франция. Лига 1
Кузяев высказался об адаптации во Франции
15:40 · Россия. Премьер-лига
Гассама — о Головине: «Это отличный игрок, когда я начинал, он уже играл на уровне Лиги 1 и был лидером»
13:48 · Франция. Лига 1
​Тренер «ПСЖ» Энрике нагрубил журналисту
11:27 · Франция. Лига 1
Энрике высказался о безголевой серии Мбаппе
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» хотят подписать Дембеле
08 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» уверенно разобрался с «Ренном»
21:15 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
20:08 · Франция. Лига 1
«Ланс» отобрал очки у «Лилля»
18:21 · Франция. Лига 1
Матч Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» сорвали
18:13 · Франция. Лига 1
«Лион» не смог обыграть «Лорьян», «Брест» едва не проиграл «Тулузе»
15:57 · Франция. Лига 1
«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев вышел на замену
13:57 · Англия. Премьер-лига
​«Наполи» ищет замену Осимхену – на прицеле три форварда
13:40 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
13:33 · Франция. Лига 1
​Кузяев начнёт в запасе матч с «Марселем»
10:41 · Франция. Лига 1
Головин отреагировал на награду лучшего игрока «Монако» в сентябре
Все новости
Рекомендуем