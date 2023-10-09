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Чемпионат Франции. Лига 1

​Тренер «ПСЖ» Энрике нагрубил журналисту

09 Октября 2023 • 13:48 Комментировать
Ренн
1:3
ПСЖ

В воскресном матче против «Ренна» «ПСЖ» отпраздновал победу со счётом 3:1. После игры рулевой парижан Луис Энрике нагрубил журналисту.

«Вы видите только негатив. Вы критикуете. Во всех интервью! Вы – самый негативный парень в истории футбола. Однажды мы выиграли 4:1, и вы сказали мне, что мы заслужили поражение…» - сказал Энрике на пресс-конференции.

Следующий матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Страсбурга» на своём поле.

На текущий момент «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. От лидирующего «Монако» команда Луиса Энрике отстаёт на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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