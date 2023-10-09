Энрике высказался о безголевой серии Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о безголевой серии нападающего Килиана Мбаппе после победы над «Ренном» (3:1) в матче чемпионата Франции.

«Доволен реакцией команды на поражение в Лиге чемпионов. Мбаппе? Я удивлен, что он снова не забил. При этом мне понравилось, как Килиан действовал в нападении и защите. Он принес много пользы и создавал моменты для партнеров», - передает слова испанского специалиста Lequipe.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе поучаствовал в семи поединках. 24-летний нападающий отметился семью забитыми мячами (два – с пенальти).