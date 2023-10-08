«ПСЖ» уверенно разобрался с «Ренном»

В восьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» гостил у «Ренна», середняка соревнований и главного специалиста по ничейным результатам. Первая треть поединка прошла в борьбе, а дальше пошли моменты и голы. Усман Дембеле прорвался с правого края в штрафную и отыграл под удар Витинье, который поразил дальнюю девятку. Вскоре длинный навес к линии вратарской, и Ашраф Хакими головой вколотил мяч в ворота. После перерыва Гонсалу Рамуш едва не отличился, но мяч после контакта с защитником пролетел у штанги. Тут же ошибка обороны «ПСЖ», и после подачи Амин Гуйри в упор головой переправил мяч в цель. Очень быстро мяч побывал и в других воротах, Рандаль Коло-Муани в касание пробил под перекладину - 1:3. Коло-Муани быстро оформил дубль, вот только судьи усмотрели офсайд в развитии атаки. Дальше пошли выходы один на один. Бредли Баркола пробил в голкипера, а Килиан Мбаппе его обыграл, но пробил мимо.

«Ренн» идет восьмым, а вот «ПСЖ» поднялся на третье место и проигрывает два очка лидирующему «Монако».