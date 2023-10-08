Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» уверенно разобрался с «Ренном»

08 Октября 2023 • 23:39 Комментировать
Ренн
1:3
ПСЖ
1 3.85 X 3.85 2 1.93
2-й тайм

В восьмом туре Лиги 1 «ПСЖ» гостил у «Ренна», середняка соревнований и главного специалиста по ничейным результатам. Первая треть поединка прошла в борьбе, а дальше пошли моменты и голы. Усман Дембеле прорвался с правого края в штрафную и отыграл под удар Витинье, который поразил дальнюю девятку. Вскоре длинный навес к линии вратарской, и Ашраф Хакими головой вколотил мяч в ворота. После перерыва Гонсалу Рамуш едва не отличился, но мяч после контакта с защитником пролетел у штанги. Тут же ошибка обороны «ПСЖ», и после подачи Амин Гуйри в упор головой переправил мяч в цель. Очень быстро мяч побывал и в других воротах, Рандаль Коло-Муани в касание пробил под перекладину - 1:3. Коло-Муани быстро оформил дубль, вот только судьи усмотрели офсайд в развитии атаки. Дальше пошли выходы один на один. Бредли Баркола пробил в голкипера, а Килиан Мбаппе его обыграл, но пробил мимо.

«Ренн» идет восьмым, а вот «ПСЖ» поднялся на третье место и проигрывает два очка лидирующему «Монако».

Протокол игры  
Ренн1:3ПСЖ
  32'Витинья II (0:1)
  36'Хакими Ашраф (0:2)
(1:2) Гуйри Амин56'  
  58'Коло-Муани Рандаль (1:3)
Манданда СтивАссиньон ЛоренсОмари Вармед  42'Теате АртурБелосьян Женуэль 66' (Трюффер Адриен ( 66') Буриго БенжаменМатич НеманьяБлас Людовик 66' (Дуэ Дезире ( 66') Ридер Фабиан 71' (Йылдырым Бертуг ( 71') Гуйри Амин 76' (Террье Мартен ( 76') Мюинга Арно 71' (Ле Фе Энцо ( 71')
Запасные: Галлон ГотьеДуэ ГелаВу КристоферСантамария Батист
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес ЛюкаЗаир-Эмери УорренУгарте Мануэль 75' (Фабиан Руис ( 75') Витинья II 88' (Солер Карлос ( 88') Дембеле Усман 75' (Баркола Бредли ( 75') Рамуш Гонсалу 57' (Коло-Муани Рандаль ( 57') Мбаппе Килиан
Запасные: Мукиэле НордиН'Дур ШерДанилу ПерейраНавас КейлорКюрзава Левен
08 октября. Стадион "Роазон Парк".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Лорьян Лорьян
3
3
1.62 4.40 5.40
Видео
Окончен
Брест Брест
Тулуза Тулуза
1
1
2.37 3.50 3.10
Видео
Остановлен
Монпелье Монпелье
Клермон Клермон
4
2
1.92 3.70 4.20
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Лилль Лилль
1
1
2.32 3.60 3.10
Видео
125 мин
Ренн Ренн
ПСЖ ПСЖ
1
3
3.10 3.50 2.37
Видео
Все матчи
Новости
08 Октября
23:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» уверенно разобрался с «Ренном»
21:15 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
20:08 · Франция. Лига 1
«Ланс» отобрал очки у «Лилля»
18:21 · Франция. Лига 1
Матч Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» сорвали
18:13 · Франция. Лига 1
«Лион» не смог обыграть «Лорьян», «Брест» едва не проиграл «Тулузе»
15:57 · Франция. Лига 1
«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев вышел на замену
13:57 · Англия. Премьер-лига
​«Наполи» ищет замену Осимхену – на прицеле три форварда
13:40 · Франция. Лига 1
«Марсель» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
13:33 · Франция. Лига 1
​Кузяев начнёт в запасе матч с «Марселем»
10:41 · Франция. Лига 1
Головин отреагировал на награду лучшего игрока «Монако» в сентябре
10:33 · Франция. Лига 1
Головин поделился мнением о победе «Монако»
03:29 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Статистика Дембеле скоро улучшится»
07 Октября
23:58 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» обыграть «Реймс» в споре за лидерство
23:45 · Франция. Лига 1
Бен-Йеддер стал 21-м игроком, забившим 150 голов в Лиге 1
21:30 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
Все новости
Рекомендуем