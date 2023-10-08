«Ланс» отобрал очки у «Лилля»

Претендент на чемпионство прошлого сезона и аутсайдер нынешнего, «Ланс», принимал «Лилль» в восьмом туре чемпионата Франции. Первый тайм получился малособытийным на поле, на трибунах - да, там было горячо из-за беспорядков. Лишь перед уходом на перерыв Бенжамин Андре ударом головой открыл счет. В начале второго тайма Уэсли Саид головой расстреливал ворота и все же не попал. И все же хозяева отыгрались, снова подача, и Дейвер Мачадо, выпрыгнув выше всех, отправил мяч в сетку. Джонатан Дэвид мог отличиться, но голкипер выручил.

«Ланс» с 8 очками поднялся на 14-е место, соперник набрал на четыре очка больше и делит пятое место.