«Ланс» отобрал очки у «Лилля»

Претендент на чемпионство прошлого сезона и аутсайдер нынешнего, «Ланс», принимал «Лилль» в восьмом туре чемпионата Франции. Первый тайм получился малособытийным на поле, на трибунах - да, там было горячо из-за беспорядков. Лишь перед уходом на перерыв Бенжамин Андре ударом головой открыл счет. В начале второго тайма Уэсли Саид головой расстреливал ворота и все же не попал. И все же хозяева отыгрались, снова подача, и Дейвер Мачадо, выпрыгнув выше всех, отправил мяч в сетку. Джонатан Дэвид мог отличиться, но голкипер выручил.
«Ланс» с 8 очками поднялся на 14-е место, соперник набрал на четыре очка больше и делит пятое место.
Протокол игры
|45'Андре Бенжамин (0:1)
|(1:1) Мачадо Дейвер70'
Самба Брис•Хусанов Абдукодир69' (Мачадо Дейвер (69') •Дансо Кевин•Медина Факундо• 17'Агилар Рубен•Франковски Пшемыслав•Абдул-Самед Салис•Диуф Энди61' (Томассон Адриен (61') •Сотока Флориан62' (Вахи Элю (62') • 82'Фюльжени Анжело78' (Эль Айнауи Нейл (78') •Саид Уэсли62' (Гилавоги Морган (62')
Запасные: Keny Mbala•Мауасса Фет•Лека Жан-Луи•Менди Нампали
Шевалье Люка•Диаките Бафоде•Йоро Лени• 90'Рибейро Александро• 68'Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Гомес Анхель 82'88' (Бенталеб Набиль (88') •Жегрова Эдон•Кабелла Реми•Кавалейру Иван 20'69' (Уна Адам (69') •Дэвид Джонатан88' (Языджи Юсуф (88')
08 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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