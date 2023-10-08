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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» отобрал очки у «Лилля»

08 Октября 2023 • 20:08 Комментировать
Ланс
1:1
Лилль

Претендент на чемпионство прошлого сезона и аутсайдер нынешнего, «Ланс», принимал «Лилль» в восьмом туре чемпионата Франции. Первый тайм получился малособытийным на поле, на трибунах - да, там было горячо из-за беспорядков. Лишь перед уходом на перерыв Бенжамин Андре ударом головой открыл счет. В начале второго тайма Уэсли Саид головой расстреливал ворота и все же не попал. И все же хозяева отыгрались, снова подача, и Дейвер Мачадо, выпрыгнув выше всех, отправил мяч в сетку. Джонатан Дэвид мог отличиться, но голкипер выручил.

«Ланс» с 8 очками поднялся на 14-е место, соперник набрал на четыре очка больше и делит пятое место.

Протокол игры  
Ланс1:1Лилль
  45'Андре Бенжамин (0:1)
(1:1) Мачадо Дейвер70'  
Самба БрисХусанов Абдукодир 69' (Мачадо Дейвер ( 69') Дансо КевинМедина Факундо  17'Агилар РубенФранковски ПшемыславАбдул-Самед СалисДиуф Энди 61' (Томассон Адриен ( 61') Сотока Флориан 62' (Вахи Элю ( 62'  82') Фюльжени Анжело 78' (Эль Айнауи Нейл ( 78') Саид Уэсли 62' (Гилавоги Морган ( 62')
Запасные: Keny MbalaМауасса ФетЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
Шевалье ЛюкаДиаките БафодеЙоро Лени  90'Рибейро Александро  68'Исмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес Анхель  82' 88' (Бенталеб Набиль ( 88') Жегрова ЭдонКабелла РемиКавалейру Иван  20' 69' (Уна Адам ( 69') Дэвид Джонатан 88' (Языджи Юсуф ( 88')
Запасные: Юмтити СамуэльМанноне ВитоГудмундссон ГабриэльМирамон ИгнасиоХаральдссон Хакон-АрнарСантос Тиаго
08 октября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Лилль
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