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Чемпионат Франции. Лига 1

Матч Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» сорвали

08 Октября 2023 • 18:21 Комментировать
Монпелье
4:2
Клермон

В воскресенье в чемпионате Франции проходил матч между «Монпелье» и «Клермоном». Игра близилась к завершению, но затем с трибуны полетел пиротехнический предмет. Пострадавшим оказался голкипер гостевой команды – Мори Диао. Его унесли с поля на носилках, а остальных футболистов арбитр увёл с футбольного поля своим сигналом.

Судья матча пока неизвестна, будем следить за новостями.

Стоит сказать, что игра между «Монпелье» и «Клермоном» была прервана при счёте 4:2. Теперь из-за инцидента хозяевам может грозить техническое поражение и другие санкции. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Клермон
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МОНПЕЛЬЕ КЛЕРМОН
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