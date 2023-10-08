Матч Лиги 1 между «Монпелье» и «Клермоном» сорвали

В воскресенье в чемпионате Франции проходил матч между «Монпелье» и «Клермоном». Игра близилась к завершению, но затем с трибуны полетел пиротехнический предмет. Пострадавшим оказался голкипер гостевой команды – Мори Диао. Его унесли с поля на носилках, а остальных футболистов арбитр увёл с футбольного поля своим сигналом.

Судья матча пока неизвестна, будем следить за новостями.

Стоит сказать, что игра между «Монпелье» и «Клермоном» была прервана при счёте 4:2. Теперь из-за инцидента хозяевам может грозить техническое поражение и другие санкции.