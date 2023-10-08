«Лион» не смог обыграть «Лорьян», «Брест» едва не проиграл «Тулузе»

Завершились некоторые матчи восьмого тура Лиги 1. «Лион» играл с другим аутсайдером, «Лорьяном», забил столько же, сколько суммарно с начала сезона, но не победил - 3:3. «Брест» на 90-й минуте ушел от поражения в споре с «Тулузой» (1:1).
Протокол игры
|16'Крупи Эли Джуниор (0:1)
|(1:1) Нуама Эрнест21'
|(2:1) Ляказетт Александр22'
|(3:1) Ляказетт Александр41'
|54'Крупи Эли Джуниор (3:2)
|79'Йонгва Дарлин (3:3)
Лопеш Антони•Мата Клинтон•Ловрен Деян•О'Брайан Джек•Тальяфико Николас•Альверо Скелли60' (Лепнан Йоанн (60') •Нуама Эрнест71' (Кумбеди Саэль (71') •Какере Максанс88' (Шерки Райан (88') •Диавара МамадуII60' (Толиссо Корентен (60') •Джеффиньо59' (Бальде Мама (59') •Ляказетт Александр
Запасные: Морейра Диегу•Риу Реми•Чалета-Цар Дуе•Диоманде Синали
Мвого Ивон•Тальби Монтассар•Лапорт Жульен46' (Менди Формоз III (46') •Туре Сулейман•Ле Бри Тео87' (Калюлю Гедеон (87') •Абергель Лоран•Понсо Жульен46' (Бакайоко Тьемуэ (46') •Йонгва Дарлин•Февр Ромен•Крупи Эли Джуниор77' (Bassirou Ndiaye (77') •Тосин Айегун90' (Мугиша Джоэл (90')
Запасные: Гомис Альфред•Кари Айман•Макенго Жан-Виктор•Пабло Пажис
08 октября. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры
|27' Магри Франк (0:1)
|(1:1) Сатриано Мартин 90'
Бизот Марко • Лала Кенни • Шардонне Брендан • Брассье Лилиан • 70'Локо Брэдли • Лис-Мелу Пьерр • Мартен Жонас 63' ( Маньетти Уго ( 63') • Дель Кастильо Ромен 86' ( Перейра-Лаже Матиаш ( 86') • Камара Махди 45' 46' ( Думбия Камори ( 46') • Ле Дуарон Жереми 64' ( Сатриано Мартин ( 64') • Мунье Стив 75' ( Браими Билаль ( 75')
Запасные: Амави Жордан • Кудерт Грегуар • Ле Кардинал Жюльен • Дари Ашраф
Рестес Гийом • Кебен Кевин 70' ( Деслер Миккел ( 70') • Коста Логан • Николайсен Расмус • Диарра Мусса 62' ( Даллинга Тийс ( 62') • Доннум Арон 69' ( Сьерро Венсан ( 69') • Спирингс Стейн • 9'Кассерес Кристиан • Беграуи Янис 62' ( Суасо Габриэль ( 62') • Генро Денис • Магри Франк 79' 84' ( Хелаберт Сесар ( 84')
Запасные: Домингес Алекс • Мависса Кристиан • Бангре Мамади • Каманзи Уоррен
08 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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