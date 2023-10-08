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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» не смог обыграть «Лорьян», «Брест» едва не проиграл «Тулузе»

08 Октября 2023 • 18:13 Комментировать
Лион
3:3
Лорьян

Завершились некоторые матчи восьмого тура Лиги 1. «Лион» играл с другим аутсайдером, «Лорьяном», забил столько же, сколько суммарно с начала сезона, но не победил - 3:3. «Брест» на 90-й минуте ушел от поражения в споре с «Тулузой» (1:1).

Протокол игры  
Лион3:3Лорьян
  16'Крупи Эли Джуниор (0:1)
(1:1) Нуама Эрнест21'  
(2:1) Ляказетт Александр22'  
(3:1) Ляказетт Александр41'  
  54'Крупи Эли Джуниор (3:2)
  79'Йонгва Дарлин (3:3)
Лопеш АнтониМата КлинтонЛоврен ДеянО'Брайан ДжекТальяфико НиколасАльверо Скелли 60' (Лепнан Йоанн ( 60') Нуама Эрнест 71' (Кумбеди Саэль ( 71') Какере Максанс 88' (Шерки Райан ( 88') Диавара МамадуII 60' (Толиссо Корентен ( 60') Джеффиньо 59' (Бальде Мама ( 59') Ляказетт Александр
Запасные: Морейра ДиегуРиу РемиЧалета-Цар ДуеДиоманде Синали
Мвого ИвонТальби МонтассарЛапорт Жульен 46' (Менди Формоз III ( 46') Туре СулейманЛе Бри Тео 87' (Калюлю Гедеон ( 87') Абергель ЛоранПонсо Жульен 46' (Бакайоко Тьемуэ ( 46') Йонгва ДарлинФевр РоменКрупи Эли Джуниор 77' (Bassirou Ndiaye ( 77') Тосин Айегун 90' (Мугиша Джоэл ( 90')
Запасные: Гомис АльфредКари АйманМакенго Жан-ВикторПабло Пажис
08 октября. Стадион "Гроупама Арена".
Протокол игры 
Брест1:1Тулуза
  27' Магри Франк (0:1)
(1:1) Сатриано Мартин 90'  
Бизот Марко  Лала Кенни  Шардонне Брендан  Брассье Лилиан   70'  Локо Брэдли  Лис-Мелу Пьерр  Мартен Жонас   63' (Маньетти Уго (   63' Дель Кастильо Ромен   86' (Перейра-Лаже Матиаш (   86' Камара Махди   45'   46' (Думбия Камори (   46' Ле Дуарон Жереми   64' (Сатриано Мартин (   64' Мунье Стив   75' (Браими Билаль (   75')
Запасные: Амави Жордан  Кудерт Грегуар  Ле Кардинал Жюльен  Дари Ашраф
Рестес Гийом  Кебен Кевин   70' (Деслер Миккел (   70' Коста Логан  Николайсен Расмус  Диарра Мусса   62' (Даллинга Тийс (   62' Доннум Арон   69' (Сьерро Венсан (   69' Спирингс Стейн   9'  Кассерес Кристиан  Беграуи Янис   62' (Суасо Габриэль (   62' Генро Денис  Магри Франк   79'   84' (Хелаберт Сесар (   84')
Запасные: Домингес Алекс  Мависса Кристиан  Бангре Мамади  Каманзи Уоррен
 08 октября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тулуза Лорьян Брест
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