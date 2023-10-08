«Лион» не смог обыграть «Лорьян», «Брест» едва не проиграл «Тулузе»

Завершились некоторые матчи восьмого тура Лиги 1. «Лион» играл с другим аутсайдером, «Лорьяном», забил столько же, сколько суммарно с начала сезона, но не победил - 3:3. «Брест» на 90-й минуте ушел от поражения в споре с «Тулузой» (1:1).