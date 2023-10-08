«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев вышел на замену

В восьмом туре чемпионата Франции встретились середняки, «Марсель» и «Гавр». Несмотря на то, что у команд было по 9 очков перед началом игры, интриги не было. Хозяева открыли счет на 18-й минуте после автогола. Вскоре контратака хозяев стала голевой, ее завершил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 40-й минуте Рассул Н'Диайе оставил гостей вдесятером, получив вторую желтую карточку. Ильман Ндиайе во втором тайме дважды мог делать счет разгромным, но это удалось Исмаила Сарру в концовке - 3:0.

Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте, а его команда продолжает делить 11-е место, «Марсель» - пятое.