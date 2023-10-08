«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев вышел на замену

В восьмом туре чемпионата Франции встретились середняки, «Марсель» и «Гавр». Несмотря на то, что у команд было по 9 очков перед началом игры, интриги не было. Хозяева открыли счет на 18-й минуте после автогола. Вскоре контратака хозяев стала голевой, ее завершил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 40-й минуте Рассул Н'Диайе оставил гостей вдесятером, получив вторую желтую карточку. Ильман Ндиайе во втором тайме дважды мог делать счет разгромным, но это удалось Исмаила Сарру в концовке - 3:0.
Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте, а его команда продолжает делить 11-е место, «Марсель» - пятое.
Протокол игры
|(1:0) Санганте Аруна18'
|(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик21'
|(3:0) Сарр Исмаила84'
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Мбемба Шансель88' (Надир Билал (88') •Балерди Леонардо•Мурильо Микаэль•Унаи Аззедин74' (Кондогбия Жоффрей (74') •Ронжье Валентин•Арит Амин79' (Оливейра Витор (79') •Ндиайе Ильман89' (Согло Эмран (89') •Обамеянг Пьер-Эмерик•Сарр Исмаила89' (Меите Бамо (89')
Десма Артур•Эль-Хаджам Уалид•Санганте Аруна•Льорис Готье•Опери Кристофер•Н'диайе Рассул 12'• 40'Туре Абдулайе85' (Мбемба Нолан (85') •Него Лоик59' (Алиуи Набиль (59') •Кечта Яссин59' (Кузяев Далер (59') •Касимир Хосуэ 50'70' (Грандсир Самуэль (70') •Байо Мохамед70' (Сумаре Исса (70')
08 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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