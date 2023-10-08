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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» разгромил «Гавр», Кузяев вышел на замену

08 Октября 2023 • 15:57 Комментировать
Марсель
3:0
Гавр

В восьмом туре чемпионата Франции встретились середняки, «Марсель» и «Гавр». Несмотря на то, что у команд было по 9 очков перед началом игры, интриги не было. Хозяева открыли счет на 18-й минуте после автогола. Вскоре контратака хозяев стала голевой, ее завершил Пьер-Эмерик Обамеянг. На 40-й минуте Рассул Н'Диайе оставил гостей вдесятером, получив вторую желтую карточку. Ильман Ндиайе во втором тайме дважды мог делать счет разгромным, но это удалось Исмаила Сарру в концовке - 3:0.

Далер Кузяев вышел на замену на 59-й минуте, а его команда продолжает делить 11-е место, «Марсель» - пятое.

Протокол игры  
Марсель3:0Гавр
(1:0) Санганте Аруна18'  
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик21'  
(3:0) Сарр Исмаила84'  
Лопес ПауКлосс ЖонатанМбемба Шансель 88' (Надир Билал ( 88') Балерди ЛеонардоМурильо МикаэльУнаи Аззедин 74' (Кондогбия Жоффрей ( 74') Ронжье ВалентинАрит Амин 79' (Оливейра Витор ( 79') Ндиайе Ильман 89' (Согло Эмран ( 89') Обамеянг Пьер-ЭмерикСарр Исмаила 89' (Меите Бамо ( 89')
Запасные: Leo JousselinТункади АлександрБланко РубенМайока-Тика Ноам
Десма АртурЭль-Хаджам УалидСанганте АрунаЛьорис ГотьеОпери КристоферН'диайе Рассул  12'  40'Туре Абдулайе 85' (Мбемба Нолан ( 85') Него Лоик 59' (Алиуи Набиль ( 59') Кечта Яссин 59' (Кузяев Далер ( 59') Касимир Хосуэ  50' 70' (Грандсир Самуэль ( 70') Байо Мохамед 70' (Сумаре Исса ( 70')
Запасные: Горжелен МатьёСабби ЭммануэльЮте-Кинкуэ ЭтьеннСальмье Йоанн
08 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Марсель Гавр Далер Кузяев
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