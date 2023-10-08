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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

08 Октября 2023 • 13:40 Комментировать
Марсель
2:0
Гавр
1 1.45 X 4.70 2 7.30
2-й тайм

В рамках восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» играет с «Гавром».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча Марсель - Гавр

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Марсель2:0Гавр
(1:0) Санганте Аруна18' 
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик21' 
Лопес ПауКлосс ЖонатанМбемба ШансельБалерди ЛеонардоМурильо МикаэльУнаи Аззедин 74' (Кондогбия Жоффрей ( 74') Ронжье ВалентинАрит АминНдиайе ИльманОбамеянг Пьер-ЭмерикСарр Исмаила
Запасные: Leo JousselinМеите БамоСогло ЭмранОливейра ВиторНадир БилалТункади АлександрБланко РубенМайока-Тика Ноам
Десма АртурЭль-Хаджам УалидСанганте АрунаЛьорис ГотьеОпери КристоферН'диайе Рассул  12'  40'Туре АбдулайеНего Лоик 59' (Алиуи Набиль ( 59') Кечта Яссин 59' (Кузяев Далер ( 59') Касимир Хосуэ  50' 70' (Грандсир Самуэль ( 70') Байо Мохамед 70' (Сумаре Исса ( 70')
Запасные: Горжелен МатьёМбемба НоланСабби ЭммануэльЮте-Кинкуэ ЭтьеннСальмье Йоанн
08 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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