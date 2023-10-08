«Марсель» - «Гавр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках восьмого тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» играет с «Гавром».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Марсель - Гавр
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Протокол игры
|(1:0) Санганте Аруна18'
|(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик21'
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Мбемба Шансель•Балерди Леонардо•Мурильо Микаэль•Унаи Аззедин74' (Кондогбия Жоффрей (74') •Ронжье Валентин•Арит Амин•Ндиайе Ильман•Обамеянг Пьер-Эмерик•Сарр Исмаила
Десма Артур•Эль-Хаджам Уалид•Санганте Аруна•Льорис Готье•Опери Кристофер•Н'диайе Рассул 12'• 40'Туре Абдулайе•Него Лоик59' (Алиуи Набиль (59') •Кечта Яссин59' (Кузяев Далер (59') •Касимир Хосуэ 50'70' (Грандсир Самуэль (70') •Байо Мохамед70' (Сумаре Исса (70')
08 октября. Стадион "Велодром" (Марсель).
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