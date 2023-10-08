​Кузяев начнёт в запасе матч с «Марселем»

В воскресенье в чемпионате Франции пройдёт матч между «Марселем» и «Гавром». Российский полузащитник Далер Кузяев начнёт игру на скамейке запасных.

Напомним, что Кузяев перебрался в «Гавр» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В семи матчах французской Лиги 1 россиянин отметился двумя забитыми голами, расписавшись в воротах «Бреста» и «Лорьяна».

На текущий момент «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В семи прошедших матчах команда смогла раздобыть девять зачётных баллов.