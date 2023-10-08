Головин отреагировал на награду лучшего игрока «Монако» в сентябре

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на награду лучшего игрока команды по итогам сентября.

«Очень приятно, благодарен за такую оценку. Но самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. Поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», - приводятся слова российского хавбека на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Головин стал лучшим в голосовании болельщиков «Монако». В прошлом месяце полузащитник принял участие в трех поединках чемпионата Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.