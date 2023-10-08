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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин поделился мнением о победе «Монако»

08 Октября 2023 • 10:33 Комментировать

Российский хавбек Александр Головин, который выступает за «Монако», прокомментировал победу над «Реймсом» (3:1) в матче восьмого тура чемпионата Франции.

«В первом тайме была примерно равная игра, нам очень помог гол перед перерывом. Плюс потом два быстрых мяча в самом начале второй половины. Этот отрезок матча все и решил», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

По итогам восьми туров монегаски набрали 17 баллов и занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел семь поединков, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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