Луис Энрике: «Статистика Дембеле скоро улучшится»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике рассказал, что думает об игре вингера Усмана Дембеле.

Французский игрок был приобретён в августе у «Барселоны» за 50 млн евро. Результативность 26-летней звезды пока не оправдывает ожидания болельщиков парижан: Дембеле отметился одной голевой передачей в восьми поединках, не забив при этом ни одного мяча.

«Дембеле очень хорош во всём, что он делает, я очень доволен его игрой. Его статистика со временем улучшится. Оказывать давление на игроков – бессмысленное занятие. Трудно назвать лучшего, когда побеждаешь с четырьмя нападающими», – приводят французские СМИ заявление Энрике в преддверии матча Лиги 1 против «Ренна», который состоится в воскресенье.