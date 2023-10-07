Энрике высказался в защиту Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике считает, что Килиан Мбаппе не заслуживает критики за свою игру в последних матчах.

Лидер атаки парижан не сумел отметиться ни одним результативным действием в последних трёх поединках, включая недавний матч Лиги чемпионов, в котором гранд Лиги 1 был разгромлен «Ньюкаслом» (1:4).

«Я помню, как две-три недели назад меня спрашивали о том, не слишком ли мы зависим от Мбаппе. Теперь люди спрашивают, что нам делать, ведь Килиан не забивает уже несколько матчей. Игроки переживают разные состояние, и это нормально. Он не обычный футболист, но и не супермен. Всегда есть нюансы. Мбаппе остаётся ключевой фигурой для «ПСЖ», – цитируют Энрике французские СМИ.