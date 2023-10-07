«Ницца» забила один гол «Мецу» и возглавила чемпионат Франции

В восьмом туре Лиги 1 «Мец» принимал «Ниццу». Команды почти не били по воротам, а лучше выглядела гостевая команда. На 14-й минуте Мельвен Бар вывел на пустые ворота Хишема Будауи - 0:1. Лучший момент у «Меца» был на 62-й минуте, когда Коффи Куао не попал в рамку.

Пускай «Ницца» забивает меньше «Лорьяна» из зоны стыковых матчей, но лучшая оборона в лиге позволила ей победить сегодня и возглавить таблицу чемпионата Франции. «Мец» - 14-й.