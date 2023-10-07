«Ницца» забила один гол «Мецу» и возглавила чемпионат Франции

В восьмом туре Лиги 1 «Мец» принимал «Ниццу». Команды почти не били по воротам, а лучше выглядела гостевая команда. На 14-й минуте Мельвен Бар вывел на пустые ворота Хишема Будауи - 0:1. Лучший момент у «Меца» был на 62-й минуте, когда Коффи Куао не попал в рамку.
Пускай «Ницца» забивает меньше «Лорьяна» из зоны стыковых матчей, но лучшая оборона в лиге позволила ей победить сегодня и возглавить таблицу чемпионата Франции. «Мец» - 14-й.
Протокол игры
|14'Будауи Хишем (0:1)
Укиджа Александр•Куао Коффи70' (Асоро Йоэль (70') •Траоре Исмаэль•Канде Фали•Юдоль Матьё•Joseph Nduquidi•Жан-Жак Данле78' (Атта Артур (78') •Джаллоу Абли70' (Ван Ден Керкхоф Кевин (70') •Камара Ламин•Диалло Папе64' (Сабали Шейх (64') •Эступиньян Оскар78' (Элисор Симон (78')
Запасные: Жан Н'Гессан•Эрей Кристоф•Н'Дорам Кевин•Диш Гийом
Булка Марцин•Лотомба Жордан•Тодибо Жан-Клер•Данте Бонфим•Бар Мельвен84' (Перро Ромен (84') •Будауи Хишем•Ндайишимийе Юссуф•Тюрам Кефрен 21'46' (Сансон Морган (46') •Лаборд Гаэтан84' (Буанани Бадредин (84') •Моффи Теремас67' (Гессан Эванн (67') •Бога Жереми90' (Клод-Морис Алексис (90')
Запасные: Аталь Юсеф•Сиригу Сальваторе•Бальде Алиу•Росарио Пабло
07 октября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
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