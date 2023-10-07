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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» забила один гол «Мецу» и возглавила чемпионат Франции

07 Октября 2023 • 19:54 Комментировать
Мец
0:1
Ницца

В восьмом туре Лиги 1 «Мец» принимал «Ниццу». Команды почти не били по воротам, а лучше выглядела гостевая команда. На 14-й минуте Мельвен Бар вывел на пустые ворота Хишема Будауи - 0:1. Лучший момент у «Меца» был на 62-й минуте, когда Коффи Куао не попал в рамку.

Пускай «Ницца» забивает меньше «Лорьяна» из зоны стыковых матчей, но лучшая оборона в лиге позволила ей победить сегодня и возглавить таблицу чемпионата Франции. «Мец» - 14-й.

Протокол игры  
Мец0:1Ницца
  14'Будауи Хишем (0:1)
Укиджа АлександрКуао Коффи 70' (Асоро Йоэль ( 70') Траоре ИсмаэльКанде ФалиЮдоль МатьёJoseph NduquidiЖан-Жак Данле 78' (Атта Артур ( 78') Джаллоу Абли 70' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 70') Камара ЛаминДиалло Папе 64' (Сабали Шейх ( 64') Эступиньян Оскар 78' (Элисор Симон ( 78')
Запасные: Жан Н'ГессанЭрей КристофН'Дорам КевинДиш Гийом
Булка МарцинЛотомба ЖорданТодибо Жан-КлерДанте БонфимБар Мельвен 84' (Перро Ромен ( 84') Будауи ХишемНдайишимийе ЮссуфТюрам Кефрен  21' 46' (Сансон Морган ( 46') Лаборд Гаэтан 84' (Буанани Бадредин ( 84') Моффи Теремас 67' (Гессан Эванн ( 67') Бога Жереми 90' (Клод-Морис Алексис ( 90')
Запасные: Аталь ЮсефСиригу СальватореБальде АлиуРосарио Пабло
07 октября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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