«Нант» переиграл на выезде «Страсбург»

Восьмой тур Лиги 1 стартовал матчем «Страсбург» - «Нант». Гости были активнее и заслуженно победили. До 50-й минуты очень опасных моментов попросту не было. В итоге Маркус Коко забил мяч левой ногой и вывел «Нант» вперед. Вскоре Мойзес Саймон головой направил мяч в штангу, а Самуэль Мутуссами удвоил перевес своей команды. «Страсбург» так ничего впереди и не создал до компенсированного времени, когда Дион Сахи забил гол престижа - 1:2. Его команда идет девятой с 10 очками. У противника на один пункт больше.
Протокол игры
|50'Коко Маркус (0:1)
|58'Мутуссами Самуэль (0:2)
|(1:2) Сахи Дион90'
Селс Матц•Гильберт Фредерик 33'56' (Баква Дилан (56') •Ньямси Жерзино•Перрен Люка• 82'Делен Тома•Мванга Жуниор 25'68' (Сиссоко Ибраима (68') •Дукуре Исмаэль68' (Диарра Хабиб (68') •Сеная Марвин•Angelo Borges• 45'Гамейро Кевин68' (Сахи Дион (68') •Мотиба Лебо
Лафон Альбан•Дюверн Жан-Кевин•Кёмерт Эрай•Кастеллетто Жан-Шарль•Мерлин Квентин85' (Сиссоко Мусса (85') •Чиривелья Педро85' (Паллуа Николя (85') •Дуглас Гомес45' (Мутуссами Самуэль (45') •Коко Маркус76' (Пьер-Габриэль Ронаэль (76') •Молле Флоран•Саймон Мозес•Аблин Маттис84' (Адсон (84')
06 октября. Стадион "де ла Мейно".
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