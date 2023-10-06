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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» переиграл на выезде «Страсбург»

06 Октября 2023 • 23:58 Комментировать
Страсбург
1:2
Нант
окончен

Восьмой тур Лиги 1 стартовал матчем «Страсбург» - «Нант». Гости были активнее и заслуженно победили. До 50-й минуты очень опасных моментов попросту не было. В итоге Маркус Коко забил мяч левой ногой и вывел «Нант» вперед. Вскоре Мойзес Саймон головой направил мяч в штангу, а Самуэль Мутуссами удвоил перевес своей команды. «Страсбург» так ничего впереди и не создал до компенсированного времени, когда Дион Сахи забил гол престижа - 1:2. Его команда идет девятой с 10 очками. У противника на один пункт больше.

Протокол игры  
Страсбург1:2Нант
  50'Коко Маркус (0:1)
  58'Мутуссами Самуэль (0:2)
(1:2) Сахи Дион90'  
Селс МатцГильберт Фредерик  33' 56' (Баква Дилан ( 56') Ньямси ЖерзиноПеррен Люка  82'Делен ТомаМванга Жуниор  25' 68' (Сиссоко Ибраима ( 68') Дукуре Исмаэль 68' (Диарра Хабиб ( 68') Сеная МарвинAngelo Borges  45'Гамейро Кевин 68' (Сахи Дион ( 68') Мотиба Лебо
Запасные: Беллаароуч АлааБасея СтивенАбакар СиллаСоболь ЭдуардДеминге Джесси
Лафон АльбанДюверн Жан-КевинКёмерт ЭрайКастеллетто Жан-ШарльМерлин Квентин 85' (Сиссоко Мусса ( 85') Чиривелья Педро 85' (Паллуа Николя ( 85') Дуглас Гомес 45' (Мутуссами Самуэль ( 45') Коко Маркус 76' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 76') Молле ФлоранСаймон МозесАблин Маттис 84' (Адсон ( 84')
Запасные: Аппюа СтредерБамба Абдул-КадерХаджам ЖауэнДескамп Реми
06 октября. Стадион "де ла Мейно".

 

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