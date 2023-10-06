«Нант» переиграл на выезде «Страсбург»

Восьмой тур Лиги 1 стартовал матчем «Страсбург» - «Нант». Гости были активнее и заслуженно победили. До 50-й минуты очень опасных моментов попросту не было. В итоге Маркус Коко забил мяч левой ногой и вывел «Нант» вперед. Вскоре Мойзес Саймон головой направил мяч в штангу, а Самуэль Мутуссами удвоил перевес своей команды. «Страсбург» так ничего впереди и не создал до компенсированного времени, когда Дион Сахи забил гол престижа - 1:2. Его команда идет девятой с 10 очками. У противника на один пункт больше.