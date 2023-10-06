Названы сроки восстановления Асенсио после травмы

Вингер «Пари Сен-Жермен» Марко Асенсио в скором времени должен вернуться в строй.

27-летний футболист травмировался месяц назад, находясь в расположении сборной Испании. Экс-игрок мадридского «Реала» пропустил пять последних матчей «ПСЖ» во всех соревнованиях, но уже скоро, как ожидается, сможет вернуться на поле. По данным Le Parisien, Асенсио должен быть доступен после завершения международного перерыва на матчи сборных. По всей видимости, испанец сможет принять участие в следующем матче Лиги чемпионов против «Милана», который пройдёт 25 октября.

Марко Асенсио успел отыграть лишь три матча за «ПСЖ». В его активе два гола и один ассист.