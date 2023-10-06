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Чемпионат Франции. Лига 1

Спортивный директор «Гавра» — о Кузяеве: «У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока»

06 Октября 2023 • 14:21 Комментировать
Марсель
...
Гавр
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08.10 14:00

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер признался, что у руководства клуба не было опасений перед подписанием контракта с российским полузащитником Далером Кузяевым.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнёры по команде. Более того, болельщики его просто обожают!» — цитирует Бодмера Sport24.

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. В составе французского клуба 30-летний полузащитник провёл семь матчей и забил в них два гола.  

Свой следующий матч «Гавр» проведёт 8 октября против «Марселя». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Матьё Бодмер Далер Кузяев
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