Спортивный директор «Гавра» — о Кузяеве: «У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока»

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер признался, что у руководства клуба не было опасений перед подписанием контракта с российским полузащитником Далером Кузяевым.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема. Кузяева отлично приняли партнёры по команде. Более того, болельщики его просто обожают!» — цитирует Бодмера Sport24.

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом из «Зенита» на правах свободного агента. В составе французского клуба 30-летний полузащитник провёл семь матчей и забил в них два гола.

Свой следующий матч «Гавр» проведёт 8 октября против «Марселя». Начало — в 14:00 по московскому времени.