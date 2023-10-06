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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике не понимает критики в свой адрес из-за игровой системы

06 Октября 2023 • 10:38 Комментировать (1)
Ренн
...
ПСЖ
1 3.65 X 3.60 2 2.05
08.10 21:45

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не понимает критики в свой адрес из-за игровой системы с 4 нападающими. По информации от французского издания L’Equipe, испанский специалист считает, что в поражении 1:4 от «Ньюкасла» виновата не стартовая расстановка.

Напомним, в игре с «сороками» «ПСЖ» вышел на поле со схемой 4-2-4. Впереди располагались Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло-Муани. Энрике считает, что причиной поражения в первую очередь стала низкая эффективность в атаке, а не игровая система.

В чемпионате Франции «ПСЖ» пока располагается на пятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
06 Октября 2023 в 10:55
4-2-4 слишком дерзкая расстановка, я был удивлен таким составом на выездной матч в ЛЧ с крепким британским Ньюкаслом. я бы назвал это тренерской ошибкой. таким составом можно играть в домашних матчах Лиги 1, и то не во всех.
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