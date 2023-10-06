Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не понимает критики в свой адрес из-за игровой системы с 4 нападающими. По информации от французского издания L’Equipe, испанский специалист считает, что в поражении 1:4 от «Ньюкасла» виновата не стартовая расстановка.

Напомним, в игре с «сороками» «ПСЖ» вышел на поле со схемой 4-2-4. Впереди располагались Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Гонсалу Рамуш и Рандаль Коло-Муани. Энрике считает, что причиной поражения в первую очередь стала низкая эффективность в атаке, а не игровая система.

В чемпионате Франции «ПСЖ» пока располагается на пятом месте в турнирной таблице.