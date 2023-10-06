Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос после ухода Неймара и Верратти чувствует себя изолированным от раздевалки «ПСЖ»

06 Октября 2023 • 09:46 Комментировать (1)
Ренн
...
ПСЖ
1 3.65 X 3.60 2 2.05
08.10 21:45

Капитан «ПСЖ» Маркиньос потерял связь со своими партнёрами по команде. Как сообщает французское издание L’Equipe, бразилец чувствует себя изолированным от раздевалки.

Сообщается, что настроение Маркиньоса изменилось после того, как команду покинули Неймар и Марко Верратти. У бразильца были очень близкие отношения с обоими футболистами.

Напомним, Неймар летом перебрался в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Хилялем». Что касается Верратти, итальянец переехал в Катар, где присоединился к «Аль-Араби». Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года, а с 2020 является капитаном команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Маркиньос Марко Верратти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
06 Октября 2023 в 10:52
капитан не должен быть изолированным от команды, наоборот он должен сплотить всех вокруг себя. это многое говорит об атмосфере в ПСЖ.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.10.23 в 22:00
Страсбург Страсбург
Нант Нант
1.77 3.80 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Октября
10:38 · Франция. Лига 1
Луис Энрике не понимает критики в свой адрес из-за игровой системы 1
09:46 · Франция. Лига 1
Маркиньос после ухода Неймара и Верратти чувствует себя изолированным от раздевалки «ПСЖ» 1
05 Октября
23:34 · Франция. Лига 1
Четыре игрока «ПСЖ» дисквалифицированы за гомофобию официально
21:04 · Франция. Лига 1
Французская пресса жёстко отреагировала на провал «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»
17:49 · Франция. Лига 1
В «Гавре» очень довольны Кузяевым
16:51 · Франция. Лига 1
Пирожков считает «ПСЖ» антифутбольным проектом 2
11:55 · Франция. Лига 1
Балотелли: «Если меня позовут в «ПСЖ», я откажусь, но готов перейти за 10 миллионов евро в год»
10:47 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я первый человек, который ответственен за поражение 1:4 от «Ньюкасла»
04:20 · Франция. Лига 1
​Эден Азар сыграет в благотворительном матче
03:30 · Франция. Лига 1
​«Лилль» выплатит компенсацию Бьелса - но лишь 2 миллиона вместо 19
04 Октября
19:43 · Франция. Лига 1
Бывший агент Верратти вспомнил, как игрок едва не оказался в «Барселоне» в 2017 году
18:25 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» намерен сохранить Хави Симонса, на которого претендуют гранды АПЛ и Ла Лиги слухи
13:41 · Франция. Лига 1
​«Ненавижу таких»: Как Луис Энрике выгнал звёздного игрока из «ПСЖ» слухи
11:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед» 2
03 Октября
23:42 · Франция. Лига 1
​Хоакина Корреа критикуют за его игру в «Марселе»
Все новости
Рекомендуем