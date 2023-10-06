Маркиньос после ухода Неймара и Верратти чувствует себя изолированным от раздевалки «ПСЖ»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос потерял связь со своими партнёрами по команде. Как сообщает французское издание L’Equipe, бразилец чувствует себя изолированным от раздевалки.

Сообщается, что настроение Маркиньоса изменилось после того, как команду покинули Неймар и Марко Верратти. У бразильца были очень близкие отношения с обоими футболистами.

Напомним, Неймар летом перебрался в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Хилялем». Что касается Верратти, итальянец переехал в Катар, где присоединился к «Аль-Араби». Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года, а с 2020 является капитаном команды.