Четыре футболиста «Пари Сен-Жермен» пропустят следующий матч Лиги 1 против «Ренна» из-за дисквалификации.

После победы в принципиальном матче против «Марселя» со счётом 4:0 Левен Кюрзава, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло-Муани были замечены среди болельщиков столичного клуба на фанатской трибуне.

Игроки скандировали кричалки гомофобного содержания, за что получили отстранения на один матч местного чемпионата. Сообщается, что фанатская трибуна «ПСЖ» избежала наказания.

После семи туров Лиги 1 подопечные Луиса Энрике находятся лишь на пятом месте в турнирной таблице с 12 очками.