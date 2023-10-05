Французская пресса жёстко отреагировала на провал «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»

Во втором туре группового раунда парижский «ПСЖ» потерпел крупное поражение в Ньюкасле, проиграв со счетом 1:4. Французская пресса, и без того не впечатленная скромным стартом в чемпионате Франции, теперь перемывает наставнику клуба Луису Энрике все косточки.

- Луис Энрике - главный виновник этого фиаско. «ПСЖ» ничего не создал и страдал весь матч, - написала Le Parisien.

Вторит ей и авторитетное издание L'Equipe.

- Луис Энрике, видя, что в центре поля ничего не получается, все равно ничего не предпринял, - написало издание.

В следующем туре Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с «Миланом».