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Чемпионат Франции. Лига 1

Французская пресса жёстко отреагировала на провал «ПСЖ» в матче с «Ньюкаслом»

05 Октября 2023 • 21:04 Комментировать
Ньюкасл
4:1
ПСЖ
окончен

Во втором туре группового раунда парижский «ПСЖ» потерпел крупное поражение в Ньюкасле, проиграв со счетом 1:4. Французская пресса, и без того не впечатленная скромным стартом в чемпионате Франции, теперь перемывает наставнику клуба Луису Энрике все косточки.

- Луис Энрике - главный виновник этого фиаско. «ПСЖ» ничего не создал и страдал весь матч, - написала Le Parisien.

Вторит ей и авторитетное издание L'Equipe.

- Луис Энрике, видя, что в центре поля ничего не получается, все равно ничего не предпринял, - написало издание.  

В следующем туре Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с «Миланом».


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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