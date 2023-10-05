В «Гавре» очень довольны Кузяевым

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер высказался об игре хавбека команды Далера Кузяева.

«Мы очень довольны Далером. Он быстро адаптировался и очень сильно помог нам. В лиге есть очень много очень хороших игроков, и у Кузяева есть потенциал стать одним из них», — приводит слова Бодмера Sport24.

Функционер рассказал, что Кузяев быстро учит французский язык, он уже практически все понимает и с каждым разом говорит все лучше.

Напомним, 30-летний полузащитник перебрался в «Гавр» из «Зенита» в летнее трансферное окно. В семи матчах чемпионата Франции Кузяев отметился двумя забитыми мячами.

Следующий матч «Гавра» состоится 8 октября. Соперником новичка Лиги 1 станет «Марсель».