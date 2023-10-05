Пирожков считает «ПСЖ» антифутбольным проектом

Футбольный комментатор Олег Пирожков высказался о французском гранде — «ПСЖ».

«Считаю, «ПСЖ» — проект антифутбольный. 125‑я попытка купить величие с помощью приобретения звездных футболистов. Тащат все, что блестит. А величие нарабатывается годами. Величие — это про «Реал», — приводит слова Пирожкова «Матч ТВ».

После семи туров «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 12 набранных очков.

В предстоящем туре парижане на выезде сыграют с «Ренном». Матч запланирован на 8 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.