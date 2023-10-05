Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Пирожков считает «ПСЖ» антифутбольным проектом

05 Октября 2023 • 16:51 Комментировать (1)
Ренн
...
ПСЖ
08.10 21:45

Футбольный комментатор Олег Пирожков высказался о французском гранде — «ПСЖ».

«Считаю, «ПСЖ» — проект антифутбольный. 125‑я попытка купить величие с помощью приобретения звездных футболистов. Тащат все, что блестит. А величие нарабатывается годами. Величие — это про «Реал», — приводит слова Пирожкова «Матч ТВ».

После семи туров «ПСЖ» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 12 набранных очков.

В предстоящем туре парижане на выезде сыграют с «Ренном». Матч запланирован на 8 октября. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.

 

Оценить новость
- 9
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Олег Пирожков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН ПСЖ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
05 Октября 2023 в 17:23
ай дубалом конченый.. да реал - это величие.. а почиму праект-та антехфуцбольный? потому што ты так порешал.. ышо раз спецом для тибя боран - ты долбан.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
16:51 · Франция. Лига 1
Пирожков считает «ПСЖ» антифутбольным проектом 1
11:55 · Франция. Лига 1
Балотелли: «Если меня позовут в «ПСЖ», я откажусь, но готов перейти за 10 миллионов евро в год»
10:47 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: «Я первый человек, который ответственен за поражение 1:4 от «Ньюкасла»
04:20 · Франция. Лига 1
​Эден Азар сыграет в благотворительном матче
03:30 · Франция. Лига 1
​«Лилль» выплатит компенсацию Бьелса - но лишь 2 миллиона вместо 19
04 Октября
19:43 · Франция. Лига 1
Бывший агент Верратти вспомнил, как игрок едва не оказался в «Барселоне» в 2017 году
18:25 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» намерен сохранить Хави Симонса, на которого претендуют гранды АПЛ и Ла Лиги слухи
13:41 · Франция. Лига 1
​«Ненавижу таких»: Как Луис Энрике выгнал звёздного игрока из «ПСЖ» слухи
11:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед» 1
03 Октября
23:42 · Франция. Лига 1
​Хоакина Корреа критикуют за его игру в «Марселе»
15:26 · Франция. Лига 1
​Игроки «ПСЖ» были вынуждены извиняться перед «Марселем»
02 Октября
13:59 · Франция. Лига 1
​Дичь во Франции: Маскота «Нанта» унесли с поля на носилках
12:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов отдать звезду за Гризманна слухи
12:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: Кузяев — показательный пример для Баринова
11:53 · Италия. Серия А
«Милан» выбрал форварда, который заменит Жиру
Все новости
Рекомендуем