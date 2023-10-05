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Чемпионат Франции. Лига 1

Балотелли: «Если меня позовут в «ПСЖ», я откажусь, но готов перейти за 10 миллионов евро в год»

05 Октября 2023 • 11:55 Комментировать
Клермон
0:0
ПСЖ
окончен

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли из принципа не хочет переходить в «ПСЖ», но готов присоединиться к парижанам при одном условии.

«Соглашусь ли я перейти в «ПСЖ», если мне поступит звонок? Без шансов, ведь раньше я выступал за «Марсель» и «Ниццу». Перейду ли я в «ПСЖ», если мне предложат 10 миллионов евро в год? Конечно! За такие деньги я бы даже перешёл в команду своего брата», – цитирует Балотелли журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Балотелли ранее выступал за такие английские клубы, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Также итальянец успел поиграть на родине за «Милан» и «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марио Балотелли Адана Демирспор
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