Луис Энрике: «Я первый человек, который ответственен за поражение 1:4 от «Ньюкасла»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике взял вину на себя за поражение от «Ньюкасла» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «сороки» у себя дома разгромили парижан со счётом 4:1.

«Очевидно, что я несу ответственность за результаты команды. Я первый человек, который ответственен за поражение 1:4 от «Ньюкасла», – дал понять Энрике на пресс-конференции после матча.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В чемпионате Франции парижане сейчас идут на пятом месте с 12 очками в 7 матчах.