​Эден Азар сыграет в благотворительном матче

Еще один сигнал того, что Эден Азар собирается завершать карьеру - бельгиец согласился сыграть в благотворительном матче, что означает отсутствие планов возвращения на поле в профессиональном статусе. Игра состоится восемнадцатого октября в благотворительных целях за «Варьете клуб де Франсе» - команду, которая с 1971 года проводит матчи в целях сбора средств на благотворительность.

Вместе с Азаром на поле выйдут и такие люди, как Дидье Дешам, годящийся бельгийцу в отцы, а также Робер Пирес, Лоран Блан и Кристиан Карамбе, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.