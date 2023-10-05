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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лилль» выплатит компенсацию Бьелса - но лишь 2 миллиона вместо 19

05 Октября 2023 • 03:30 Комментировать

Поставлена точка в долгой тяжбе Марсело Бьелсы с его бывшим клубом - французским  «Лиллем». Бьелса был уволен в 2017 году после тринадцати матчей у руля клуба и претендовал на получение компенсации в ни много ни мало - 19 миллионов евро. Суд встал на его сторону, признав правоту аргентинского специалиста.

Но довольствоваться ему придется скромными двумя миллионами евро. Любопытно, что сперва, в июле 2021, суд вообще отверг все требования Бьелсы, но сейчас он смог добиться хоть какой-то справедливости, уточняет derbyderbyderby.it.

В настоящий момент Марсело Бьелса тренирует сборную Уругвая по футболу.


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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Марсело Бьелса
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