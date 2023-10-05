​«Лилль» выплатит компенсацию Бьелса - но лишь 2 миллиона вместо 19

Поставлена точка в долгой тяжбе Марсело Бьелсы с его бывшим клубом - французским «Лиллем». Бьелса был уволен в 2017 году после тринадцати матчей у руля клуба и претендовал на получение компенсации в ни много ни мало - 19 миллионов евро. Суд встал на его сторону, признав правоту аргентинского специалиста.

Но довольствоваться ему придется скромными двумя миллионами евро. Любопытно, что сперва, в июле 2021, суд вообще отверг все требования Бьелсы, но сейчас он смог добиться хоть какой-то справедливости, уточняет derbyderbyderby.it.

В настоящий момент Марсело Бьелса тренирует сборную Уругвая по футболу.