Бывший агент Верратти вспомнил, как игрок едва не оказался в «Барселоне» в 2017 году

Бывший агент Марко Верратти рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника в «Барселону».

По словам Донато ди Кампли, представлявшего интересы итальянского хавбека, сделку заблокировал президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи: «Представители «Барселоны» посетили дом Марко в 2017 году. Он дал согласие на переход, попросил меня всё устроить и сообщил «ПСЖ» о своих намерениях. Позднее аль-Хелаифи внезапно отказался от продажи. Верратти запретили вести переговоры и пообещали купить у «Барселоны» Неймара, а также предложили новый контракт. Они были готовы выполнить любые требования Марко при условии, что он уволит меня», – цитирует Calciomercato агента.

Напомним, что недавно Верратти сменил «ПСЖ» на катарский «Аль-Араби».